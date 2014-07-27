У зоні АТО було важко поранено журналістку Espreso.TV

Терористи прицільно вели вогонь по журналістам, не зважаючи на розпізнавальні знаки преси.

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

"Сьогодні кореспондент Еспресо.TV, громадянка Польщі Б'янка Залевська отримала важке вогнепальне поранення в районі проведення антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці сил АТО, надавши першу медичну допомогу, терміново доставили її до найближчої лікарні, що у місті Старобільск Луганської області.

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Зважаючи на критичний стан здоров'я, поранена була негайно евакуйована вертольотом до Харкова для надання фахової медичної допомоги.

Також журналіст Микола Княжицький повідомив, що трагедія сталася, коли кореспондент саме верталася з зони АТО разом з українськими військовослужбовцями.

Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

"Авто обстріляли і машина перевернулася. Б'янка має перелом хребта,ключиці і пошкоджені нирки. Але є надія,що нервові волокна не уражені. У такому разі життєві функції не постраждають. Точний прогназ буде відомий протягом 12 годин", - написав він.