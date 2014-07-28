Опубліковано відео стрілянини терористів по житловій багатоповерхівці в Луганську

У Луганську терористи обстріляли житловий багатоповерховий будинок, який знаходиться біля будівлі СБУ.

На відео видно, як снаряд потрапляє у верхній поверх будинку.

Очевидці повідомляють, що обстріл проводився з боку населеного пункту Металіст.

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Як раніше повідомляв УНІАН, за минулу добу, 27 липня, в Луганську загинули 5 мирних жителів, ще 15 були госпіталізовані через бойові дії.

За минулу добу «швидкою допомогою» здійснено 106 виїздів. Всього за минулу добу зафіксовано пошкодження 20 об'єктів.

Комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі по відновленню пошкоджень комунікацій та відновлення подачі світла, води і газу абонентам. Їх діяльність серйозно ускладнює обстріл міста: іноді протягом декількох годин неможливо дістатися до місця аварійного відключення або пошкодження.