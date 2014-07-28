Уряд проводить закрите засідання під головуванням Яценюка
13:57, 28 липня 2014Політика
0 0
За словами віце-прем'єр-міністра, сьогодні Кабмін розгляне законопроекти, які будуть винесені на засідання ВР.
Яценюк головує на закритому засіданні Кабміну / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України на закритому засіданні розглядає питання внесення змін до Держбюджету 2014 року.
Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Сич, повідомляє Громадське.ТБ.
Читайте такожГройсман сподівається, що Яценюк і нинішній уряд продовжать свою роботу
«Сьогодні відбувається засідання уряду на якому розглядаються законопроекти, які будуть винесені на засідання парламенту у четвер», - сказав Сич.
Він додав, що на засіданні головує Арсеній Яценюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter