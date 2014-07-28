Уряд проводить закрите засідання під головуванням Яценюка

13:57, 28 липня 2014
Політика
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За словами віце-прем'єр-міністра, сьогодні Кабмін розгляне законопроекти, які будуть винесені на засідання ВР.

Фото УНІАН

Кабінет міністрів України на закритому засіданні розглядає питання внесення змін до Держбюджету 2014 року.

Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Сич, повідомляє Громадське.ТБ.

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«Сьогодні відбувається засідання уряду на якому розглядаються законопроекти, які будуть винесені на засідання парламенту у четвер», - сказав Сич.

Він додав, що на засіданні головує Арсеній Яценюк.

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