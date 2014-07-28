Уряд проводить закрите засідання під головуванням Яценюка

Кабінет міністрів України на закритому засіданні розглядає питання внесення змін до Держбюджету 2014 року.

Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Сич, повідомляє Громадське.ТБ.

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«Сьогодні відбувається засідання уряду на якому розглядаються законопроекти, які будуть винесені на засідання парламенту у четвер», - сказав Сич.

Він додав, що на засіданні головує Арсеній Яценюк.