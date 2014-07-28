В УПЦ пропонують українським політикам брати приклад з князя Володимира

Про це він сказав у коментарі "УНІАН-Релігії". Зокрема, він зазначив, що хреститель Русі міг би послужити прикладом для політиків нового формату.

«Що важливо відзначити в особистості князя Володимира після прийняття Православ'я? В першу чергу - це глибоку віру в Бога, яку мав князь. Що важливо підкреслити для державних мужів? Вони повинні пам'ятати про те, що дадуть відповідь перед Богом за кожну людину. За те, як при них розвивалася духовність і як вирішувалися нагальні проблеми людей. Коли князь Володимир прийняв Православ`я, він кожного дня допомагав убогим, часто відвідував хворих і ув'язнених, які з його рук отримували все, чого потребували», - зазначає владика Павел.

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Намісник лаври підкреслив, що князь Володимир жив життям свого народу.

«Він зміцнював кордони, намагався привести народ до істини і зберегти його в єдності. З прийняттям хрещення він змінився сам і змінив життя свого народу. Він мав якість миролюбця - закликав народ і своїх синів, щоб вони жили у вірі, в єдності і любові до Бога, і ставилися з повагою до всіх. Він намагався об'єднати, посилити і військову міць своєї країни, і економічну міць, щоб всі галузі життєдіяльності приносили користь - як народу, так і Вітчизні. Він був освіченою людиною свого часу і залучав мудреців, щоб вони розвивали і укріплювали країну, і щоб всі жили в миролюбстві», - зазначив намісник лаври.

Говорячи про прикладі життя князя Володимира для українців, на думку митрополита Павла, треба прагнути, «щоб та Божественна благодать і сила, яка доторкнулася до хрестителя Русі - також доторкнулася до всіх нас».

«Ми маємо вчитися у князя Володимира всього, що веде до святості. Поганий громадянин землі не може стати добрим громадянином Неба. Дивлячись на приклад рівноапостольного Володимира, сьогодні нам усім важливо замислитися, як ми живемо і чи зможемо ми бути спадкоємцями Царства Небесного», - зазначив митрополит Павел.

«Сьогодні у нас спотворюються пріоритети і попрані закони моральності. Ніхто не відміняв заповіді Божі. Ми маємо їх дотримуватися беззаперечно і вчитися на цих заповідях творити нове суспільство, суспільство, яке мусить перетворити світ», - вважає намісник лаври.