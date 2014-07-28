Терористи замінували два мости на Луганщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У селищі Красний Кут Антрацитівського району на трасі «Харків-Ростов» та перед містом Красний Луч диверсанти замінували мости», - заявив він.