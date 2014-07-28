Яценюк: Парламент розгляне питання відставки прем`єра у четвер



Це підтвердив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

”У четвер, відповідно закону, буде стояти на голосування питання про відставку прем`єр-міністра. У наших європейських партнерів це називається вотум довіри чи недовіри Кабінету міністрів”, - заявив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 24 і 25 липня Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів (щодо удосконалення окремих положень) (№ 4309а), та законопроект про внесення змін до деяких законів щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116а).

Читайте такожДо Верховної Ради надійшла заява Яценюка про відставку - прес-служба

Того ж дня, 24 липня, Яценюк подав у відставку «у зв`язку з розпадом коаліції та блокуванням урядових ініціатив». Кабінет міністрів обнародував розпорядження про призначення т.в.о. прем`єр-міністра України віце-прем`єр-міністра Володимира Гройсмана.

28 липня, Яценюк заявив, що уряд повторно внесе до Верховної Ради всі законопроекти, які необхідні країні, - щодо змін до державного бюджету і реформування ГТС, і закликає депутатів підтримати їх у четвер, 31 липня, під час позачергово засідання.