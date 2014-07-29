Азаров просить ЄСПЛ анулювати "непропорційні" санкції ЄС

Про це повідомив заступник голови Громадської комісії з розслідування і запобігання порушенням прав людини в Україні Станіслав Батрин, пише ZN.ua.

Так, за його даними, Азаров посилається на п'ять правових аргументів на підтримку своєї заяви:

1. Порушення обов'язку мотивувати підстави накладення санкцій: у цій частині заявник посилається на те, що він, як і суд, позбавлений можливості надати актам оцінку на предмет законності.

2. Порушення фундаментальних прав: у цій частині заявник посилається на те, що накладення санкцій порушує його право власності і право на здійснення господарської діяльності, посилається на непропорційність обмежувальних заходів. Останнім аргументом він також посилається на порушення права на захист.

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3. Зловживання повноваженнями: у цій частині заявник посилається на те, що Рада ЄС зловживала повноваженнями, оскільки введення обмежувальних заходів до заявника переслідувало собою інші цілі, ніж підтримка верховенства права та поваги прав людини в Україні.

4. Порушення процедури: в цій частині заявник посилається на порушення права на об'єктивне ставлення, порушення права на справедливу і чесну поведінку стосовно нього, і порушення права на ретельне дослідження фактів.

5. П'ятим аргументом заявник посилається на помилку в оцінках.

Крім іншого, Азаров просить стягнути з відповідача судові витрати.