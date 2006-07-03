Тренер розкрив таємницю вдалої гри німецького голкіпера

Тренер воротарів збірної Німеччини Андреас Кепке розкрив таємницю вдалої гри голкіпера національної команди Йенса Леманна в чвертьфінальному матчі з Аргентиною, який німці виграли по пенальті. За словами Кепке, Леманн скористався науковими розробками, які допомогли йому відбити кілька 11-метрових ударів, передає ИТАР-ТАСС.

Кепке зізнався, що перед початком матчу він і Леманн вивчили всю інформацію, що була, про те, як аргентинці б`ють пенальті. Для цього їм довелося звернутися до першого тренера Леманна по клубу "Шальке-04" Хууба Стевенса, у якого є спеціальний банк даних про те, як той або інший гравець пробиває пенальті. Під час серії 11-метрових Йенс Леманн діставав з гетри папірець, читав, що на ньому написано, а потім стрибав туди, куди летів м`яч.

Саме таким чином йому вдалося відбити удари Роберто Айяли і Естебано Камб’ясо.

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