Збитий Боїнг поховав надії Москви на визнання терористів стороною переговорів - експерти

Таку думку висловили експерти польського Аналітичного центру східних досліджень (OSW, Варшава) у спеціальному огляді, яким володіє УНІАН.

"Збиття малайзійського літака показало ключову роль Росії у збройному конфлікті на Донбасі та її зв'язки з сепаратистами, що призвело до посилення критики РФ західним світом. Компрометація сепаратистів в принципі виключила можливість визнання Заходом їх стороною в переговорах, чого Москва добивалася кілька місяців", - написали аналітики.

Експерти зазначили, що це поставило російську владу у складне положення, але висловили думку, що Москва продовжить підтримувати сепаратистів на фоні публічних заяв, що не має нічого з ними спільного.

Читайте такожГройсман заявляє, що ВР 31 липня ратифікує угоду щодо катастрофи “Боїнга-777” Аналітики OSW вважають важливою для подальшого розвитку подій в Україні реакцію західного світу, оскільки "відсутність рішучої позиції" буде лише заохочувати росіян продовжувати агресію.

"Не можна виключити, зокрема, у випадку, якщо Київ відкине ідею припинення бойових дій, обмеженого використання збройних сил Росії на території східної України (в тому числі, бомбардування української території), а також терористичних актів поза Донбасом", - написали експерти.

Читайте такожЧуркін не вважає мародерами людей, які розграбували речі жертв катастрофи БоїнгаНа думку польських аналітиків, українська влада не погодиться на припинення боїв, а успіх у боротьбі з терористами буде залежати від того, наскільки їй вдасться закрити шляхи постачання зброї з Росії та отримати військово-технічну допомогу від Заходу, про яку просить Київ.

Як повідомляв УНІАН, за даними українських спецслужб, автентичність яких підтвердила американська розвідка, пасажирський «Боїнг-777» з майже 300 людьми на борту був збитий проросійськими терористами за допомогою системи "Бук", який вони отримали з Російської Федерації.

Москва з квітня цього року закликала Київ сісти за стіл переговорів з людьми, котрі із зброєю захопили кілька міст на Донбасі та проголосили ніким не визнані «Донецьку» та «Луганську народні республіки». До припинення бойових дій та переговорів з сепаратистами раніше закликали теж представники низки держав Європейського Союзу.