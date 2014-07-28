ООН розцінює як військовий злочин збитий над Україною цивільний літак

«Літак малайзійських авіаліній був жахливим чином збитий 17 липня, одразу після завершення збору даних для цієї доповіді. Таке порушення міжнародного права, враховуючи превалюючі обставини, може бути розцінено як військовий злочин. Украй важливим стає невідкладне, ретельне, ефективне, незалежне й неупереджене розслідування даної події», - наголосила Піллай.

Верховний комісар також звернулася до всіх, «хто втягнутий у конфлікт, включаючи іноземних військових» із закликом «гарантувати, що будь-хто, хто серйозно порушує міжнародне право, включаючи скоєння військових злочинів, постане перед правосуддям, попри те, хто це вчинить», повідомляють РИА Новости.Читайте такожЗа три місяці на сході України загинули щонайменше 1129 людей - ООН

«Я закликаю обидві сторони припинити використовувати закон зброї і відновити повагу до верховенства права і прав людини», - заявила Піллай.

У понеділок Управління Верховного комісара ООН з прав людини обнародувало доповідь своєї моніторингової місії в Україні, яка охоплює період з 8 червня по 15 липня.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий підтримуваними Росією бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули.Читайте такожООН: сепаратистів може судити Міжнародний кримінальний суд в Гаазі

25 липня Надзвичайний і Повноважний посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт повідомив, що Велика Британія вважає терактом катастрофу малайзійського«Боїнг-777» і має докази, що ракета була випущена з контрольованої терористами території.