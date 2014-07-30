Тимчук: Бойовики намагаються повернути втрачені позиції у районі Донецька і Горлівки

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

"Сили АТО продовжують активні дії по звільненню населених пунктів і районів від терористів. У свою чергу, бойовики намагаються оволодіти ініціативою і переламати ситуацію на свою користь", - повідомив у соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожГрупа бойовиків та 7 танків атакували позиції сил АТО на Донеччині - Тимчук

За його словами, відзначаються спроби терористів повернути втрачені позиції у районі Донецька і Горлівки, а також проведення бойовиками перегрупування в районі Луганська, Первомайська, Алчевська, Стаханова, з метою запобігання оточення і блокування своїх сил.

Також бойовики ведуть активні дії по утриманню підконтрольних їм ділянок держкордону з Росією.

"Сили АТО проводять підготовку до звільнення н.п.Первомайск", - підкреслив Тимчук.