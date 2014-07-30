Тимчук: Бойовики намагаються повернути втрачені позиції у районі Донецька і Горлівки

07:44, 30 липня 2014
Політика
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Бойовики намагаються повернути втрачені позиції у районі Донецька і Горлівки. Вони також намагаються здійснити перегрупування своїх сил, щоб не потрапити в оточення української армії.

Reuters

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

"Сили АТО продовжують активні дії по звільненню населених пунктів і районів від терористів. У свою чергу, бойовики намагаються оволодіти ініціативою і переламати ситуацію на свою користь", - повідомив у соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожГрупа бойовиків та 7 танків атакували позиції сил АТО на Донеччині - Тимчук

За його словами, відзначаються спроби терористів повернути втрачені позиції у районі Донецька і Горлівки, а також проведення бойовиками перегрупування в районі Луганська, Первомайська, Алчевська, Стаханова, з метою запобігання оточення і блокування своїх сил.

Також бойовики ведуть активні дії по утриманню підконтрольних їм ділянок держкордону з Росією.

"Сили АТО проводять підготовку до звільнення н.п.Первомайск", - підкреслив Тимчук.

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