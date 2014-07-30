Росія не може ставитись до України, як до васала - Обама

Про це повідомляє РАР з посиланням на спеціальну заяву Обами, виголошену після оголошення нових санкцій проти РФ за її дії в Україні.

"Чим швидше Росія зрозуміє, що має більші шанси впливати на Україну, якщо буде добрим сусідом і торговим партнером, а не ставлячись до неї, як до васала ..., тим швидше можемо вирішити цю кризу таким чином, котрий не приводить до смерті людей - так, як зараз ми це бачимо на сході України", - заявив Обама.

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Він висловив сподівання, що запроваджені 29 липня США та Європейським Союзом нові санкції проти Росії вплинуть на російську владу, зауваживши, що ще до їх оголошення експерти прогнозували відтік капіталу з РФ на рівні 100 млрд доларів.

"Ми блокуємо експорт специфічних товарів та технологій для російського енергетичного сектору, поширюємо наші санкції на чергові російські банки та фірми сектора озброєння та зупиняємо кредитування, яке підтримує експорт до Росії та фінансування економічного розвитку країни", - відзначив Обама.

Він позитивно оцінив те, що Євросоюз теж ввів санкції, висловивши думку, що європейські держави втрачають терпіння стосовно РФ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня США оголосили нові санкції проти Росії, зокрема, проти другого найбільшого російського банку ВТБ, залежного від нього «Банку Москви» та «Російського сільськогосподарського банку».

Введені санкції забороняють громадянам США та американським фірмам купувати боргові зобов'язання цих інституцій з термінами погашення понад 90 днів та купувати їх нові активи.

Крім цього, США ввели санкції проти Об'єднаної суднобудівної корпорації з Санкт Петербургу, активи якої у США були заморожені, та заборонили проводити будь-які транзакції.

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Після вчорашніх рішень в американському чорному списку опинилися практично усі російські банки з часткою держави понад 50% за винятком "Сбербанку".

29 липня секторальні санкції проти Росії після довгих дискусій теж вирішив ввести Євросоюз.