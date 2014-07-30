“Батьківщина” спростовує можливість створення нової коаліції в парламенті з КПУ і ПР
Лідер фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв відкидає можливість створення нової парламентської коаліції за участю «Батьківщини», представників Компартії та Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Соболєв сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо можливості створення завтра нової коаліції, до якої увійшла б частина “Батьківщини”, КПУ та Партії регіонів.
“Той, хто поставить свій підпис під створенням такої коаліції з фракції “Батьківщина”, в той же момент буде виключений із фракції. У нас є жорстке рішення фракції, у нас була коаліція “За європейський вибір”, в цьому скликанні не може бути ніякої іншої коаліції”, - сказав депутат.
Таким чином, він підкреслив, що ніякої коаліції “Батьківщини” з КПУ, у яких вже немає і фракції, з Партією регіонів, з “фракцією Курченка — за мир і якусь там справедливість” не може бути.Читайте такожЯценюк не виключає, що розпад коаліції у ВР може мати драматичні наслідки
Соболєв підкреслив, що коаліція існувала і може існувати лише у складі тих фракцій і груп, які існували раніше - “За європейський вибір”.
“Іншого варіанта не може бути. Це чітка заява. Це рішення фракції, а не лише моє рішення, як голови фракції”, - сказав депутат і додав, що той депутат, який спробує створити таку коаліцію, “буде винесений із залу”.