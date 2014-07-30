“Батьківщина” спростовує можливість створення нової коаліції в парламенті з КПУ і ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соболєв сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо можливості створення завтра нової коаліції, до якої увійшла б частина “Батьківщини”, КПУ та Партії регіонів.

“Той, хто поставить свій підпис під створенням такої коаліції з фракції “Батьківщина”, в той же момент буде виключений із фракції. У нас є жорстке рішення фракції, у нас була коаліція “За європейський вибір”, в цьому скликанні не може бути ніякої іншої коаліції”, - сказав депутат.

Таким чином, він підкреслив, що ніякої коаліції “Батьківщини” з КПУ, у яких вже немає і фракції, з Партією регіонів, з “фракцією Курченка — за мир і якусь там справедливість” не може бути.Читайте такожЯценюк не виключає, що розпад коаліції у ВР може мати драматичні наслідки

Соболєв підкреслив, що коаліція існувала і може існувати лише у складі тих фракцій і груп, які існували раніше - “За європейський вибір”.

“Іншого варіанта не може бути. Це чітка заява. Це рішення фракції, а не лише моє рішення, як голови фракції”, - сказав депутат і додав, що той депутат, який спробує створити таку коаліцію, “буде винесений із залу”.