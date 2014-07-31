За минулу ніч змін у ході АТО не відбулося - експерт

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожТимчук: Сили АТО завдали 24 артилерійських ударів по позиціях бойовиків за межами населених пунктів

"За минулу ніч особливих змін у ході АТО не сталося. Тривають спроби терористів провести перегрупування в районі н.п.Луганск, Первомайськ, Алчевськ, Стаханов, з метою запобігання оточення і блокування своїх сил. Також бойовики продовжують проводити активні дії по обороні н.п.Донецк і Горлівка, та в прикордонних районах", - написав експерт.