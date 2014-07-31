"УДАР" може підтримати запропоновані урядом зміни до бюджету - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це Розенко сказав у коментарі журналістам.

“Уряд нас почув. У нас сьогодні була дуже важка ніч у переговорах з урядом. І те, що ми отримали сьогодні зранку, — фактично всі пропозиції, які висувала фракцій «УДАР» щодо скасування антисоціальних норм, були урядом враховані. Тому, очевидно, що, якщо зараз в проекті в процесі перерви нічого не зміниться, швидше за все, фракція «УДАР» буде голосувати принаймні за зміни до державного бюджету”, - сказав депутат.

Читайте такожПорошенко закликає ВР підтримати "непопулярні, важкі, але конче необхідні" урядові закониВідповідаючи на питання щодо питання, чи підтримає «УДАР» законопроект про реформування ГТС, Розенко зазначив, що зараз відбуваються переговори і пошук компромісу.

«Зараз поки що виглядає, що все-таки «зі скрипом», але зміни до Податкового кодексу і до державного бюджету будуть проголосовані, а щодо питання ГТС ще ясності немає”, - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України повторно вніс до парламенту законопроекти з реформування газотранспортної системи України, змін до держбюджету і податкового законодавства, і закликав депутатів підтримати ці проекти на позачерговому засіданні парламенту сьогодні.

24 липня Верховна Радапровалила голосування за законопроект про реформування ГТС України, а також про включення до порядку денного змін до Податкового кодексу.