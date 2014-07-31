У Донецькій області бойовики захопили приміщення дитсадка
18:14, 31 липня 2014Політика
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У Донецькій області бойовики захопили двоповерхове приміщення дитячого садка.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Терористи продовжують захоплювати та використовувати для облаштування бойових позицій цивільні та промислові об’єкти», - сказав Лисенко.
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«У селі Горбачево-Михайлівка на Донеччині бойовики захопили приміщення двоповерхового дитячого садочку», - сказав він.
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