У Донецькій області бойовики захопили приміщення дитсадка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують захоплювати та використовувати для облаштування бойових позицій цивільні та промислові об’єкти», - сказав Лисенко.

Читайте такожГромадянин РФ перевозив арсенал зброї на машині швидкої допомоги - Селезньов

«У селі Горбачево-Михайлівка на Донеччині бойовики захопили приміщення двоповерхового дитячого садочку», - сказав він.