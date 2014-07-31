Нацрада закликала канали не показувати фільми про російських солдат

Про це йдеться у заяві відомства.

"У цей складний для України час, коли на сході країни відбуваються військові дії, Росія веде агресивну інформаційну війну, просимо вас із підвищеною увагою ставитися до програмного контенту. На час військового конфлікту з Росією закликаємо вас відмовитися від трансляції фільмів, серіалів, програм та іншого продукту, який формує позитивний імідж військових сил, силових структур та військ спеціального призначення Російської Федерації, а також контенту, який може бути сприйнятий як пропагування війни та розпалювання національної ворожнечі", - йдеться у заяві.

Читайте такожНацрада продовжила ліцензії шести українським каналам

Також зазначається, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не має повноважень втручатися в зміст програмного наповнення телеканалів, адже це втручання може бути сприйняте як прояв цензури та йтиме врозріз із демократичними, європейськими принципами та цінностями, які розділяють всі члени регуляторного органу у сфері телерадіомовлення.