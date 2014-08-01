В бою під Шахтарськом загинули 10 українських десантників

Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "Наші бійці потрапили у засідку. Однак, незважаючи на складність ситуації вони прийняли цей вимушений бій", - говориться в повідомленні.

Читайте такожТіла загиблих десантників важко ідентифікувати, оскільки бойовики були вдягнені в українську форму

"Українські десантники зазнали втрат, та попри це дали відсіч російським найманцям. В даний час бійці відведені у тил. 8 тіл вже вивезено з зони активної фази АТО", уточнюється в повідомленні.

Наразі вирішується питання про транспортування ще двох загиблих, але це ускладнюється тим, що бойовики ведуть постійний обстріл місця бою перешкоджаючи евакуації загиблих.

Раніше "Громадське ТВ" з посиланням на волонтерівповідомляло про 21 загиблого десантника 25-ї бригади військової частини А1126.