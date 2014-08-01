У Шахтарську терористи з "Градів" обстріляли бійців АТО: 21 загиблий - ЗМІ

Про це із посиланням на волонтерів, які допомагають цій бригаді, а також на самих військових, повідомляє "Громадське ТБ".

Зокрема, за інформацією, серед загиблих і командир 2-го батальйону.

Крім того, повідомляється, що внаслідок обстрілу на боці військових дуже багато поранених. Зараз їх вертольотами транспортують до Дніпропетровська.

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"Щойно мені на мобільний зателефонували з підрозділу Бруно Сантоса. По них "луплять" з 4-х сторін "Градами". Вони попрощалися. Сказали — шансів немає. Ніхто нічого їм не привіз, ніякого підкріплення та постачання не було", - цитує джерело.