ЗМІ: Терорист Губарєв "тримає" рекламний бізнес на Західній Україні

Про це йдеться у сюжеті західноукраїнських новин «Огляд дня» каналу ZIK.

З 2007-го року Павло Губарєв почав займатися підприємницькою діяльністю. Великі гроші він почав заробляти на розміщені реклами, створивши свою рекламну агенцію – «Патісон». Сьогодні фірма декларує, що може надати послуги чи не в усіх містах України. Зокрема, і на Заході також.

Для того, щоб дізнатись, чи справді «народний губернатор ДНР», захищаючи інтереси Росії на Сході, заробляє гроші у Львові та в Івано-Франківську, журналісти зателефонували за номером рекламної агенції «Патісон», що вказаний на сайті. Виявилось, справді, рекламу у Львові замовити можна. Однак фірма має назву не «Патісон», а «Рінг аутдор». А те, чому за номером донецької компанії, потрапили до іншої фірми, рекламники пояснили, просто: вирішили залишити номери розпіареної компанії для себе навмисно, заради клієнтів. Однак, перелік із адресами вільних у Львові рекламних щитів надіслали на бланку донецького «Патісона».

Читайте такожЗМІ: У Росії затримали опозиціонера за фото часів "нацистської" молодості ГубарєваПро те, що губарєвське агенство «Патісон» працює на львівському ринку, нічого не знає і адміністративно-технічне управління міськради Львова (ЛМР), яке й є відпровідальним за всю зовнішню рекламу у місті.

«Згідно нашого реєстру, дозволів такій компанії не видавалося. Можливо, питання «Патісона» ховається під іншою рекламною агенцією», – припустив керівник адміністративно-технічного управління ЛМР Тарас Зіновіч.

Лише офіційно у рекламному бізнесі Львова працює понад сотні компаній, які мають право здавати свої бігборди в оренду різним рекламним агенціям. Найдовше цим займається ТзОВ «Наша справа Аутдор». Більше половини адрес, які прислали журналістам із «Патінсона», закріплені саме за ними. Однак від своєї співпраці із терористами там відхрещуються:

«Ми знаємо, що це сепаратисти, тому з ними не працюємо і ніколи не працювали. Фірми «Рінг аутдор» взагалі не чули. Я поняття не маю, що вони вам там сказали. Вони взагалі можуть що завгодно наговорити», – виправдовувався директор ТЗоВ «Наша справа Аутдор» Валерій.

Читайте такожГроші брали всі - Губарєв розповів про стосунки сепаратистів з АхметовимХоча саме за цією фірмою, згідно документації міськради, закріплений щит, який нам запропонували у компанії «Патісон».

«Укладається відповідна угода і вони надають замовнику в оренду цю конструкцію і розміщують те, що вважають за потрібне. Згідно із законом, ми, як органи місцевого самоврядування, не маємо права втручатися у цю господарську діяльність», – розводить руками начальник відділу міжвідомчих проектів ЛМР Олена Хестанова.