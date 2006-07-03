Мілевський - найбажаніший форвард у Європі

Ось уже другий рік молодий нападник київського "Динамо" є одним із найбажаніших форвардів у Європі. Інтерес до Артема проявляли багато португальських команд, а після молодіжного чемпіонату Європи і зрілої гри Мілевського на Мундіалі, на сцену вийшли клуби Серії А.

Це "Рома", "Фіорентина", "Удінезе", "К’єво", "Палермо" і "Торіно". Артема називають другим Златаном Ібрагімовичем за його фізичну міць у сполученні з елегантною технікою.

Однак, як відомо, президент "Динамо" Ігор Суркіс поки не збирається продавати талановитого футболіста, вважаючи, що він повинен ще проявити себе в "Динамо".

Сам Артем Мілевский так прокоментував чутки щодо свого можливого переходу в один з італійських клубів.

- "Особисто до мене ніхто з такими питаннями не звертався, - говорить Артем. - І ви перші, хто повідомив мені про інтерес до мене італійських команд. Я чув, що президент "Динамо" говорив про те, що я не продаюся. Якби мені хтось запропонував контракт, я б розглянув його, а так - і говорити нічого. В Італію я не їду".

"Кореспондент" за матеріалами football.ua