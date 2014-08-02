Після зняття заборони на продаж високоточної зброї для АТО закуплять безпілотники - Геращенко
11:00, 02 серпня 2014Політика
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Після зняття заборони на продаж Україні високоточної зброї пріоритетом уряду буде закупівля безпілотників для сил АТО.
Геращенко обіцяє купувати безпілотники / tourdnepr.com
Про це в ефірі 5 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«Професійні безпілотні літаки коштують сотні тисяч, а то й мільйони доларів і от саме їх нам і не продавали. А те, що зараз потрібно для підрозділів розміром рота або батальйон - це цілком доступно і можуть використовуватися безпілотники для кіно-фотозйомки. Безумовно, сьогодні пріоритетом роботи уряду, Міноборони, Нацгвардії - це буде закупівля такого роду техніки», – заявив Геращенко.
Нагадаємо, вчора повідоммлялося. що терористи збили український безпілотник з комплексу "Бук".
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