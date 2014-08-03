Терористи могли використати для блокопосту частину фюзеляжу збитого ними "Боїнга"

Російські терористи могли використати частину фюзеляжу літака "Боїнг 777" для обладнання свого блокпосту поблизу села Розсипне.

Журналісти прес-центру АТО на сторінці у Facebook оприлюднили черговий факт вандалізму терористів.

Журналісти виклали у Facebook фото частин фюзеляжу літака.

Читайте такожBBC: У Нідерландах ідентифікували другу жертву катастрофи "Боїнга""Російські найманці використали їх для обладнання свого блокпосту поблизу села Розсипне. Ймовірно, це рештки мирного літака "Боїнг 777". Ось так ставляться до пам'яті загиблих людей маргінали, що прийшли на українську землю. На жаль, зробити більше знімків нам не вдалось, адже потрапили у засідку терористів. Втрат немає", - написали журналісти прес-центру АТО.