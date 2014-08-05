У Луганську затримали отамана українського козацтва, який підтримував терористів
04:02, 05 серпня 2014Політика
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Силовики затримали у Луганську генерал-майора українського козацтва Володимира Мухтарова, який підозрюється у створенні терористичної групи.
Про це повідомляє пресс-служба Генпрокуратури.
Встановлено, що так званий отаман українського козацтва займався організацією терористичних угруповань на території Сєверодонецька, які згодом брали участь у будівництві блок-постів, чергуванні на них та поставляли провізію терористам.
Наразі Мухтаров затриманий, триває досудове розслідування.
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