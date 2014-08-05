У Луганську затримали отамана українського козацтва, який підтримував терористів

Про це повідомляє пресс-служба Генпрокуратури.

Встановлено, що так званий отаман українського козацтва займався організацією терористичних угруповань на території Сєверодонецька, які згодом брали участь у будівництві блок-постів, чергуванні на них та поставляли провізію терористам.

Наразі Мухтаров затриманий, триває досудове розслідування.