У Миколаєві сепаратисти облили журналіста зеленкою та погрожували фізичною розправою

Як повідомили УНІАН у редакції, інцидент стався ввечері 9 квітня на центральній площі Миколаєва.

За словами Дроздова, до нього підійшов хлопець, який 7 квітня під час спроб захоплення будівлі OДA розмахував прапором Pocійської Федерації, і запитав, чи є він співробітником «Пеступности.HET», на що журналіст відповів ствердно.

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"Після цього молодик покликав всіх решту і група людей - жінок, чоловіків і молодиків оточили його, почали штовхати, погрожувати фізичною розправою, а дехто навіть завдавав ударів. При цьому міліція просто спостерігала за цим, поки кореспондент сам не попросив їх про допомогу", - повідомляє видання.

Кореспондентові все ж вдалося вибратися з натовпу і залишити площу, після чого було викликано наряд міліції і написано заяву про перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з вечора 7 квітня до ранку 8 квітня проросійські активісти зробили три спроби штурму для силового проникнення в будівлю Миколаївської ОДА. Проросійські активісти під час спроб штурму ОДА використовували петарди, а також саморобні вибухові пристрої.

В результаті сутичок між «Hapoдним ополченням Миколаєва», місцевою «Caмooбopoною Maйдaну» і проросійськими активістами під будівлею Миколаївської ОДА постраждало 15 людей. Міліція затримала 14 осіб, яких наразі вже відпущено після складання протоколів.

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За фактами спроб штурму ОДА центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальне провадження за ст. 295 (заклики до здійснення дій, які загрожують громадському порядку) і ч. 4 ст. 296 (хуліганські дії, вчинені із застосуванням предметів, наперед заготовлених для завдання тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.