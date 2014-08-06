Терористи в черговий раз перервали роботу експертів на місці катастрофи Boeing-777

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

«Сьогодні, близько 12.20 опівдні, міжнародна група експертів була вимушена майже на півтори години перервати роботу на місці падіння літака Boeing 777 через отримання інформації від представників ДНР щодо можливості проведення активних бойових дій з української сторони», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що «за результатами оперативної перевірки було вкотре підтверджено, що жодних бойових дій Збройні сили України на території, де працюють експерти, не ведуть. Домовленості України щодо забезпечення припинення вогню в радіусі 20 км від місця виконання завдань Міжнародною групою експертів та 10 км вздовж маршруту руху групи експертів витримуються».

З 14.00 до 16.00 за дозволом представників так званої «ДНР» роботи були продовжені невеличкою групою експертів у районі населених пунктів Петропавлівка та Розсипне. Для решти експертів проведення робіт було заблоковано.

Читайте такожНідерландські експерти просять місцевих жителів приносити речі, знайдені на місці падіння "Боїнга"О 16.15 група експертів вирушила в зворотному напрямку і вже повернулася на базу дислокації у місто Соледар.Знайдена невелика кількість особистих речей, останків та фрагментів тіл знайдено не було. Таким чином, на зазначеній ділянці пошуки завершено.

Читайте такожЕкспертам знадобиться тривалий час, щоб знайти всі останки жертв катастрофи Boeing-777У прес-службі Міністерства регіонального розвитку зауважили, що «сьогодні група складалася з 97 експертів, що пересувалися на 16 транспортних засобах (45 експертів з Нідерландів, 28 – з Австралії, 12 – з Малайзії)».

Довідка УНІАН. 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із ЗРК «Бук». Усі 298 осіб, які були на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були підданими Нідерландів. 43 особи, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії.