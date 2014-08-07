У Росії затримали командира батальйону 72-ї бригади і чотирьох офіцерів - журналіст

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив журналіст Роман Бочкала.

"Командир 1 батальйону 72й бригади і четверо офіцерів цього ж військового підрозділу, взяті під варту і знаходяться в СІЗО м. Донецьк Ростовської області. Їх звинувачують у порушенні ст. 356 кримінального кодексу РФ - застосування заборонених засобів і методів ведення бою", - повідомив журналіст.Читайте такожБерлін вимагає негайно звільнити льотчика Савченко - ЗМІ

Він додав, що санкція даної статті передбачає тюремне ув'язнення терміном до 20 років.

"Від себе додам - наших бійців намагаються шантажувати, щоб вони дали свідчення проти свого командування, проти України", - сказав Бочкала. Читайте такожАдвокат: Савченко - не єдиний громадянин України, викрадений і перевезений в РФ

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