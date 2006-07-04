Івченко повернувся в ”Нафтогаз”

Кабінет міністрів України призначив головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Олексія ІВЧЕНКА. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За його словами, О.ІВЧЕНКА призначено постановою уряду.

Джерело не повідомило інших подробиць.

Нагадаємо, О.ІВЧЕНКО сьогодні є народним депутатом від блоку "Наша Україна". Разом із тим Конституція забороняє депутатам входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства або організації.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня ц.р. Кабмін задовольнив заяву О.ІВЧЕНКА й прийняв відповідну постанову про звільнення його з посади голови правління НАК “Нафтогаз України” у зв`язку з його обранням народним депутатом України.

О.ІВЧЕНКО був головою правління НАК "Нафтогаз України" з березня 2005 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року й реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.