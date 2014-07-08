Російські паспорти жителів окупованого Криму виявилися недійсними - ЗМІ

18:58, 08 липня 2014
Політика
8 0

Російські паспорти жителів окупованого Криму виявилися недійсними - їх досі не внесли до бази громадян РФ у федеральній міграційній службі.

паспорти / ТСН

У відомстві пояснюють, цього не зробили через організаційно-технічні роботи у перехідний період. Натомість жителі окупованого Севастополя знайшли в паспортах ще дві ознаки недійсності,  йдеться в сюжеті ТСН

Читайте такожПрикордонники вилучають фальшиві українські паспорти у громадян, які їдуть з Криму

У документах немає круглої печатки і підпису особи, що видавала паспорти, а без цього російський документ не є дійсним.

Кримські росіяни вже стикаються з труднощами – вони не можуть здійснювати будь-які дії з державними та фінансовими установами. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter