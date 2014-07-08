Російські паспорти жителів окупованого Криму виявилися недійсними - ЗМІ

У відомстві пояснюють, цього не зробили через організаційно-технічні роботи у перехідний період. Натомість жителі окупованого Севастополя знайшли в паспортах ще дві ознаки недійсності, йдеться в сюжеті ТСН.

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У документах немає круглої печатки і підпису особи, що видавала паспорти, а без цього російський документ не є дійсним.

Кримські росіяни вже стикаються з труднощами – вони не можуть здійснювати будь-які дії з державними та фінансовими установами.