Російські паспорти жителів окупованого Криму виявилися недійсними - ЗМІ
18:58, 08 липня 2014Політика
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Російські паспорти жителів окупованого Криму виявилися недійсними - їх досі не внесли до бази громадян РФ у федеральній міграційній службі.
Жителям окупованого Криму видали недійсні російські паспорти / ТСН
У відомстві пояснюють, цього не зробили через організаційно-технічні роботи у перехідний період. Натомість жителі окупованого Севастополя знайшли в паспортах ще дві ознаки недійсності, йдеться в сюжеті ТСН.
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У документах немає круглої печатки і підпису особи, що видавала паспорти, а без цього російський документ не є дійсним.
Кримські росіяни вже стикаються з труднощами – вони не можуть здійснювати будь-які дії з державними та фінансовими установами.
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