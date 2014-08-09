Правоохоронці ідентифікували майже всіх спільників терористів на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Ідентифікування стало можливим завдяки робочій групі, яка була відряджена до міст, звільнених від терористів. Як уточнюється, група була створена за дорученням Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

"Можу сказати, що є певні результати. Система запрацювала. Встановлені і відпрацьовані майже всі блокпости, що були створені терористами та незаконними збройними формуваннями. Встановлені практично всі особи, які несли службу у сепаратистів на цих блокпостах і воювали на їх боці. Наразі відбуваються заходи щодо їх затримання", - повідомив начальник Департаменту карного розшуку Василь Паскал.

Також він повідомив, що були зроблені і певні ротації в керівному та особовому складі міліції Донеччини.

Читайте такожВ.о. мера Рубіжного підозрюють у співпраці з терористами За словами Паскала, було також проінспектовано Луганську область, зокрема, міста Сєвєродонецьк, Лисичанск і Рубіжне.

В даних населених пунктах уже в повному обсязі запрацювали територіальні міськвідділи міліції. Почали працювати суди та прокуратура.

Читайте такожНа Донеччині СБУ затримала диверсійну групу, яка діяла за завданням спецслужб РФ"Зазначу, що в Луганській області буде набагато легше встановлювати і притягати до кримінальної відповідальності осіб, які співпрацювали з терористами та брали участь у створених військових формуваннях, тому що там керівниками області вже був створений юридичний, процесуальний і інформаційний «фундамент» для цього. І це заслуга, в першу чергу, керівника обласної міліції і його заступників", - підсумував кервіник департаменту.