Цієї ночі Росія намагалася ввести в Україну "миротворців" - Чалий

Про це у п'ятницю розповів заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий в ефірі "Шустер live", пише Українська правда.

"Буквально кілька годин тому планувалась дуже серйозна провокація з боку РФ, яка могла вже сьогодні вночі привести до абсолютно непередбачнених подій і ескалації загрози", - сказав Чалий.

"В бік українського кордону рухався величезний конвой, який супроводжувався військовими і технікою РФ, начебто за погодженням із комітетом "Червоного хреста". Мала ввійти гуманітарна колона з миротворцями очевидно щоб спровокувати повномасштабний конфлікт", - розповів він.

У самому ж "Червоному хресті" спростували заяви Росії, що це було узгоджено з комітетом.

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За словами Чалого, Порошенко провів екстрену нараду с силовиками і спілкувався зі світовими лідерами.

Наразі небезпека провокації усунута, але оперативний штаб продовжує працювати, зазначив заступник глави АП.

"Ми готові до гуманітарної допомоги, яка надходить згідно з міжнародними правилами... Але ні про яке супроводження миротворчими контингентами чи військовими не може йти мова. У понеділок буде зроблено конкретні кроки для координації цих дій", - сказав Чалий.

За його словами, на тлі постійних обстрілів української території з боку РФ, такі дії свідчать про те що є намагання спровокувати Україну на конкретну відповідь в бік Росії.

"Цього не буде. Україна не піде на провокації", - запевнив заступник глави АП, спрогнозувавши, що в найближчі кілька днів, очевидно, зберігатиметься напруга.