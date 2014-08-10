ЗМІ: Пілотом літака, який впав неподалік від Тегерану, був українець

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Fars News Agency з посиланням на представника аеропорту. При цьому ім'я пілота поки не уточнюється.

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Згідно з уточненими даними, в результаті авіакатастрофи загинули 48 людей: 8 членів екіпажу і 40 пасажирів. Серед загиблих є діти. Представник аеропорту "Мехрабад" Мохаммед Ільхані повідомив, що пілот не впорався з керуванням, коли літак злітав, передає ТСН.

Піднявшись в повітря, через кілька секунд польоту літак впав і розбився. Ще однією версією причини аварії є відмова двигуна. Нагадаємо, що в Ірані впав літак, всі пасажири загинули.