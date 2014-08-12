Заявами про "гуманітарний конвой" Росія перевіряла реакцію України і світу - політолог

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.

"Там прозвучало слово «конвой», коли говорять про конвой – це військовий супровід. Це, щоб перевірити в Росії реакцію США, ЄС, нашу реакцію", - зазначив Палій.

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"І як результат - відбулася розмова з Обамою, відбулися діалоги з керівництвом ЄС, як російські, так і українські і я думаю, що вище в цьому світі – тільки Бог", - сказав політолог.