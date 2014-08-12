УДАР не підтримуватиме законопроект про бюджетну децентралізацію - нардеп

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат від УДАРу Павло Розенко у коментарі журналістам.

“Більшість документів, які зараз вносяться від імені уряду, мають відверто яскравий піар-характер. В тому числі це стосується і законопроекту щодо санкцій і, на жаль, щодо бюджетної так званої децентралізації, яка насправді ще більше централізує кошти”, - сказав депутат.

Стосовно законопроекту про санкції Розенко зазначив, що санкції мають бути застосовані проти конкретного суб'єкта — Російської Федерації. “На жаль, в законопроекті є санкції, які б'ють, в першу чергу, по українцях, по українському бізнесу”, - сказав депутат.

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За його словами, УДАР готовий сьогодні включити це питання до порядку денного, обговорити, можливо ухвалити за основу, але з подальшим серйозним доопрацюванням з тим, щоб це не стало “кнутом для українського бізнесу”.