Бійці батальйону тероборони № 9 отримали відремонтовану спецтехніку

Голова обласної державної адміністрації зауважив, що Вінниччина першою виконала таку роботу з ремонту непридатної для виконання бойових завдань спецтехніки.

«Кращі сини України сьогодні борються за її незалежність, захищаючи нашу землю від агресора. Нинішня життєва реальність вимагає від нас вміння гідно захистити себе. Силами благодійників та соціально відповідального бізнесу область вкотре продемонструвала, що народ і армія – єдині. Недарма хлопці, що повертаються з АТО наголошують - коли відчуваєш таку всенародну підтримку – теплішає на душі», – зазначив Анатолій Олійник.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації представників місцевих органів влади та керівників підприємств за активну громадську позицію, патріотизм та особисту участь в ремонті бойових розвідувально-дозорних машин БРДМ-2 нагороджено Почесними грамотами облдержадміністрації та обласної Ради.

Очільник області подякував всім керівникам і колективам підприємств за небайдужість та фактичне відновлення техніки з нуля. Окрему подяку від висловив командувачу військ Оперативного Командування «Південь» генерал-лейтенанту Руслану Борисовичу Хомчаку.

Сьогодні техніка дійшла до місця призначення.