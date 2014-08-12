Викрито шпигуна, який передавав бойовикам дані про вильоти авіації сил АТО

Як зазначається в повідомленні, контррозвідкою Служби безпеки України припинено злочинну діяльність громадянина України З., 1983 року народження, мешканця м. Донецьк, який збирав, опрацьовував та передавав інформацію про діяльність сил АТО ватажку однієї з диверсійних груп терористичної організації т.зв. «ДНР» – «Бонакві».

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Встановлено, що З. був завербований «Бонаквою» у квітні 2014 року і виконував завдання зі збору інформації про вильоти авіації сил АТО з військових аеродромів Миколаєва та Чугуєва, розміщення блокпостів, передислокацію підрозділів ЗС України в Донецькій області. Також зловмисник корегував артилерійський обстріл бойовиками мирних населених пунктів та позицій українських військових.

Виявлено та перевіряються факти залучення громадянином З. до розвідувальної діяльності інших осіб.