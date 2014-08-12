Викрито шпигуна, який передавав бойовикам дані про вильоти авіації сил АТО

15:50, 12 серпня 2014
Політика
0 0

Викрито шпигуна, який збирав дані про вильоти авіації сил АТО з військових аеродромів Миколаєва та Чугуєва, повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України.

Помощник боевиков сообщал о вылетах с военных аэродромов Николаева и Чугуева / СБУ

Як зазначається в повідомленні, контррозвідкою Служби безпеки України припинено злочинну діяльність громадянина України З., 1983 року народження, мешканця м. Донецьк, який збирав, опрацьовував та передавав інформацію про діяльність сил АТО ватажку однієї з диверсійних груп терористичної організації т.зв. «ДНР» – «Бонакві».

Читайте такожСБУ затримала п'ятьох терористів з банди "Баті", які готували диверсію

Встановлено, що З. був завербований «Бонаквою» у квітні 2014 року і виконував завдання зі збору інформації про вильоти авіації сил АТО з військових аеродромів Миколаєва та Чугуєва, розміщення блокпостів, передислокацію підрозділів ЗС України в Донецькій області. Також зловмисник корегував артилерійський обстріл бойовиками мирних населених пунктів та позицій українських військових.

Виявлено та перевіряються факти залучення громадянином З. до розвідувальної діяльності інших осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter