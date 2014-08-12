Найманець із РФ, який здався: В угрупуванні немає ні завдань, ні документів - лише зброя

Як передає кореспондент УНІАН, доставили до Генконсульства Росії в Харкові на вулиці Ольмінського російських найманців бійці батальйону «Айдар» на автомобілі.

За словами одного з бійців батальйону, який не представився, двоє росіян склали зброю та здалися українським військовим кілька днів тому.

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«Кілька днів тому два російських найманці добровільно, склавши зброю, здалися нашому батальйону. У зв’язку з чим ми ухвалили рішення, за їхнім бажанням, вони остерігаються, що їх розстріляють, якщо вони спробують перейти кордон, офіційно за присутності преси передати російському консулу», - сказав боєць.

Він наголосив, що ці двоє найманців не брали участі у бойових діях на території України.

«Вони тільки отримали зброю. Вони нічого не скоїли на території України, це встановлено», - наголосив боєць «Айдару».

Військовий закликав громадян Росії, котрі прибули в Україну для участі в бойових діях, добровільно скласти зброю та повернутися додому.

«Ми на цьому прикладі звертаємося до інших громадян Росії, які опинилися через недостовірну інформацію російських ЗМІ тут, наслідувати приклад цих осіб. Якщо вони прийшли сюди, покликані якоюсь руською ідеєю, або ідеєю руського світу й побачили, що це не відповідає дійсності, вони можуть скласти зброю, прийти добровільно здатися й таким чином поїхати собі на батьківщину», - підкреслив боєць.

У свою чергу Сандаков сказав журналістам, що в Росії «набираються групи добровольців, щоб надати допомогу українцям». За словами найманця, перетнув він кордон в районі Ізварино Луганської області.

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«Нас посадили в автобус і повезли в частину. Дали автомат. Не було завдань. Я зрозумів, що коли батальйон збереться до 800 осіб, він не буде захищатися. Ми знаходилися в місті Краснодон, де активних бойових дій не ведеться. Я зрозумів, що насправді ми підемо вбивати. Це було все добровільно. Коли приїхали, то завдань не пояснили, сказали, що набираємо підрозділ в районі 800-1000 осіб і тоді буде поставлене завдання, після чого я зрозумів, що це насправді є таке незаконне збройне угрупування, тому що немає документів, нічого немає, окрім зброї», - сказав він.

Найманці наголосили, що не наважилися повертатися до Росії самостійно тому, що остерігалися того, що їх на російсько-українському кордоні розстріляють.

Після спілкування з журналістами Сандакова та Перматова завели на територію Генконсульства Росії в Харкові.