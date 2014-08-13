Харківський прикордонний загін готовий прийняти колону з гуманітарним вантажем з Росії

Про це кореспонденту УНІАН заявили в Харківському прикордонному загоні.

За відомостями прикордонників, на пункті пропуску Плетенівка у Вовчанському районі Харківської області для прийому колони з гуманітарним вантажем була підготовлена спеціальна смуга, місце з навантажувачами, місце охороняли бійці Національної гвардії, забезпечували роботу співробітники з держслужби з надзвичайних ситуацій.

У той же час у Харківському прикордонну загоні наголосили, що не володіють офіційною інформацією, чи буде перетинати кордон із Україною гуманітарний вантаж у Харківській області. Однак припустили, що це може відбутися в Луганській області.

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Як передає кореспондент УНІАН, близько 14.40 зі складу неподалік пункту пропуску Плетенівка, де очікувалося входження гуманітарної колони, виїхали близько 10 вантажних автомобілів. Перед цим територію складу покинули вантажні автомобілі держслужби з надзвичайних ситуацій.

Із офіційних осіб та представників ДСНС на місці ситуацію ніхто не коментує.

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На цей час на території складу немає вантажних автомобілів. Тут присутні тільки кілька охоронців.