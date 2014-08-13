Дороги до пункту пропуску "гуманітарного конвою" перекрили - ЗМІ
Гуманітарний конвой з Росії хочуть ввезти через прикордонний пункт Плетенівка Харківської області.
Як повідомляє кореспондент «Сегодня», який зараз знаходиться в 1,5 км від Плетенівки, прикордонники зупиняють машини і нікого не пускають.
Машини з журналістами, простими мешканцями України і Росії змушені розвертатися. За словами прикордонників, ділянку кордону біля пункту пропуску перекрито, очікується прибуття вантажу.
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Як повідомлялося, в понеділок Путін заявив, що Росія вирішила направити в Україну гуманітарний конвой, чим викликав побоювання щодо підготовки прямого вторгнення військ РФ під виглядом "миротворців". Разом з тим, українська влада заявила, що йдеться про міжнародну гуманітарну допомогу для Донбасу, яка направляється за ініціативою президента Петра Порошенка за домовленістю з Міжнародним Червоним Хрестом.