Червоний Хрест очікує від Росії точної інформації про зміст гуманітарного вантажу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції координатор зв'язку з громадськістю Товариства Червоного Хреста в Україні Андре Лорш.

«Ми потребуємо більш точного визначення, більш точного списку всіх товарів, які знаходяться в цих вантажівках», - сказав Лорш.

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Він відзначив, що вчора Товариство Червоного Хреста в Україні одержало два повідомлення від РФ щодо гуманітарного конвою, який прямує до України.

За словами Лорша, перше повідомлення було про те, що до України вирушає конвой, який складатиметься з 280 вантажівок.

«Друге повідомлення, яке ми одержали за кілька годин, це був загальний опис вмісту цих вантажівок», - сказав Лорш.