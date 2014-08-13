Червоний Хрест очікує від Росії точної інформації про зміст гуманітарного вантажу
Товариство Червоного Хреста в Україні чекає від Росії більш точної інформації про вміст гуманітарної допомоги, що прямує до України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції координатор зв'язку з громадськістю Товариства Червоного Хреста в Україні Андре Лорш.
«Ми потребуємо більш точного визначення, більш точного списку всіх товарів, які знаходяться в цих вантажівках», - сказав Лорш.
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Він відзначив, що вчора Товариство Червоного Хреста в Україні одержало два повідомлення від РФ щодо гуманітарного конвою, який прямує до України.
За словами Лорша, перше повідомлення було про те, що до України вирушає конвой, який складатиметься з 280 вантажівок.
«Друге повідомлення, яке ми одержали за кілька годин, це був загальний опис вмісту цих вантажівок», - сказав Лорш.