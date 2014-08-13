Червоний Хрест не знає про місцезнаходження "гуманітарного конвою" і його повний вміст

Про це УНІАН повідомив координатор зі зв'язків з громадськістю Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Києві Андре Лерш.

Відповідаючи на питання, чи має Міжнародний Комітет Червоного Хреста інформацію про місцезнаходження російського конвою з гуманітарною допомогою, він сказав: «Я не знаю, де знаходиться автоколона, зараз я намагаюся уточнити це питання».

«З приводу вмісту Міжнародний Комітет Червоного Хреста вчора отримав два офіційних повідомлення від Російської федерації. Перше повідомлення - офіційне підтвердження того, що дійсно конвой направляється до України, і він складається з 280 тягачів», - повідомив Лерш.

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Також він додав, що «за кілька годин Міжнародний комітет у Женеві отримав друге офіційне повідомлення від РФ про вміст вантажу - ми отримали загальний опис вмісту, але ми потребуємо більш точної інформації. Так що ми очікуємо більш точного опису вмісту, ми очікуємо точний список всіх товарів вантажу, а також інформації про те, як це все упаковано».