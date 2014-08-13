На Київщині поховали чоловіка Тетяни Чорновол, який загинув у АТО (фоторепортаж)

18:30, 13 серпня 2014
Політика
13 0

Миколу Березового поховали на Книшовому кладовищі у Борисполі.

Сьогодні, 13 серпня, на Книшовому кладовищі у Борисполі поховали Миколу Березового - чоловіка уповноваженого уряду України з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол. 

Боєць батальйону "Азов" Микола Березовий загинув у зоні АТО 10 серпня. Снайпер поцілив у Березового, коли той рятував свого пораненого бойового товариша. Чоловікові розірвало артерію на нозі, зупинити кров не змогли. Без батька залишилося двоє дітей - трьох і десяти років. 

Читайте такожПорошенко висловив співчуття у зв'язку із загибеллю чоловіка Чорновол у зоні АТО

Президент України Петро Порошенко нагородив міліціонера батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Азов», рядового міліції Миколу Березового орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter