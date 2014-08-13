На Київщині поховали чоловіка Тетяни Чорновол, який загинув у АТО (фоторепортаж)

Сьогодні, 13 серпня, на Книшовому кладовищі у Борисполі поховали Миколу Березового - чоловіка уповноваженого уряду України з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол.

Боєць батальйону "Азов" Микола Березовий загинув у зоні АТО 10 серпня. Снайпер поцілив у Березового, коли той рятував свого пораненого бойового товариша. Чоловікові розірвало артерію на нозі, зупинити кров не змогли. Без батька залишилося двоє дітей - трьох і десяти років.

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Президент України Петро Порошенко нагородив міліціонера батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Азов», рядового міліції Миколу Березового орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).