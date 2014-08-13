На Донеччині без електрики залишаються 76 населених пунктів

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю компанії ДТЕК, знеструмлені селища Піски, Водяне, Невельське, Первомайське, Нетайлове, Уманське, Кам`янець, Веселе, Новопетрівка, Семенівка, Григорівка, Карлівка, Красногорівка, Мар`янівка, Новоселівка та ін.

У Донецьку в Кіровському районі залишаються знеструмленими понад тисячу будинків приватного сектора мікрорайону Абакумова і три багатоповерхових будинки селища Грабарі Куйбишевського району. Також в Донецьку замінована підстанція ГПП-2 на території заводу «Точмаш». Крім того, без електропостачання залишається велика частина Горлівки.

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Ще 8 серпня снарядом була пошкоджена підстанція Горлівка-110 кВ, без світла опинилося майже 80% міста - 260 тис. осіб. Знеструмлені мікрорайони Румянцева, 51 квартал, Мирний, а також селища Аксенівка і Новогорлівка. Також знеструмлені машинобудівний завод ім. Кірова, міське трамвайно-тролейбусне управління. Залишаються знеструмленими Горлівський молокозавод, м`ясокомбінат. Через пошкодження високовольтної лінії осколками мін знеструмлені завод «Стирол», ТОВ «Еластомер», трикотажна фабрика.

У ДТЕК зазначили, що 13 серпня бригади Горлівського, Горлівського Східного, Авдіївського, Торезького, Шахтарського, Дебальцевського, Сніжнянського РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК) і Харцизьких, Донецьких, Горлівських мереж ДТЕК Високовольтних мереж не мали можливості проводити ремонтно-відновлювальні роботи через бойові дії, підкреслено в повідомленні.