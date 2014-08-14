Попередні підсумки розслідування катастрофи Boeing-777 оприлюднять у вересні - ЗМІ

Про це з посиланням на Нідерландську раду (НРБ) з безпеки пише "Коммерсантъ".

Зокрема, зазначається, що у звіті буде міститися інформація з різних джерел - даних "чорних скриньок", переговорів диспетчерської служби, показань радіолокаційних станцій і супутникових знімків. Підготовка ж підсумкової доповіді НРБ займе кілька місяців.

Читайте такожПоліцейські Малайзії продовжать розслідування аварії Boeing"Попередню доповідь щодо катастрофи малайзійського лайнера Boeing-777, який здійснював рейс MH17, планується оприлюднити в перший тиждень вересня", - заявив представник НРБ Вім ван дер Веген.

Він також уточнив, що точна дата публікації поки не визначена.

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