Порошенко звільнив губернатора Львівщини

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Президент України Петро Порошенко звільнив Ірину Сех з посади голови Львівської обласної державної адміністрації. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави. Читайте такожГолова Львівської ОДА Сех подала у відставку «Звільнити Сех Ірину Григорівну з посади голови Львівської обласної державної адміністрації», - йдеться в документі.

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