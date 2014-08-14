Порошенко звільнив губернатора Львівщини
16:26, 14 серпня 2014Політика
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Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Ірину Сех звільнили / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко звільнив Ірину Сех з посади голови Львівської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
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«Звільнити Сех Ірину Григорівну з посади голови Львівської обласної державної адміністрації», - йдеться в документі.
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