Порошенко звільнив губернатора Львівщини

16:26, 14 серпня 2014
Політика
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Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко звільнив Ірину Сех з посади голови Львівської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

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«Звільнити Сех Ірину Григорівну з посади голови Львівської обласної державної адміністрації», - йдеться в документі.

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