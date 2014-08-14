У Зугресі від вибуху снаряда загинули 15 осіб, ще 19 поранені

У Зугресі Донецької області від вибуху снаряда загинуло 15 осіб - ОДАУ Зугресі Донецької області від вибуху снаряда 13 серпня загинуло 15 осіб.

Про це повідомляє сайт Донецької обласної державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров'я ОДА.

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«Уточнюємо поширену ЗМІ інформацію щодо потерпілих вчора від снаряду в Зугресі (район міської автостанції). На місці загинуло 14 осіб, зокрема двоє дітей. Пізніше в лікарні померла ще одна дитина. Таким чином, кількість загиблих становить15 осіб, зокрема троє дітей», - йдеться в повідомленні.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості дістали 19 осіб.