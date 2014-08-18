Клімкін назвав "надскладними" Берлінські переговори з врегулювання української кризи

Так він прокоментував зустріч, що відбулася, на своій сторінці у Твіттері.

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"5 годин надскладної розмови. Але, напевно, щоб зрушити з місця, треба багато разів по 5 годин. Зараз друг Франк-Вальтер (Штайнмайер, міністр закордонних справ Німеччини) зробить від себе заяву", - написав Клімкін.