Клімкін назвав "надскладними" Берлінські переговори з врегулювання української кризи

00:57, 18 серпня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорить про п'ять годин "надскладних" переговорів з врегулювання української кризи в Берліні на рівні міністрів закордонних справ.

REUTERS
 

Так він прокоментував зустріч, що відбулася, на своій сторінці у Твіттері. 

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"5 годин надскладної розмови. Але, напевно, щоб зрушити з місця, треба багато разів по 5 годин. Зараз друг Франк-Вальтер (Штайнмайер, міністр закордонних справ Німеччини) зробить від себе заяву", - написав Клімкін.

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