У Чернігові затримано суддю за хабар у $2 тисячі

Про це УНІАН повідомила прес-група Управління СБУ в області.

Згідно з повідомленням, працівники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України викрили та припинили корупційні дії судді Апеляційного суду Чернігівської області.Читайте такожЗа отримання хабара затримано командира та начальника підрозділу одного з прикордонних загонів

Суддя вимагав 2 тис. дол. США від місцевої мешканки за непритягнення її до адміністративної відповідальності за вчинення ДТП.

Минулого тижня співробітники СБУ разом зі слідчими ГПУ задокументували факт одержання суддею хабара у приміщенні Апеляційного суду.Читайте такожГоловний архітектор Миколаївщини погорів на хабарі

Зловмиснику повідомлено про підозру у злочині за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.