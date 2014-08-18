Бійцям АТО почали передавати теплий одяг

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вже наступає осінь і зараз холодні ночі, особливо біля води і зелених насаджень, тому було прийнято рішення доправити теплий одяг для наших бійців, щоб не чекати, коли на голову впаде сніг, щоб тепло підготуватися до всього», - зазначив він.

Раніше в РНБО повідомили, що кількість жертв з розстріляної бойовиками з «Градів» колони мирних жителів сягає десятків.