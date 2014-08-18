Бійцям АТО почали передавати теплий одяг
18:32, 18 серпня 2014Політика
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Бійцям в зону АТО почали доправляти теплий одяг.
Наближається осінь, ночі стають холодними / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Вже наступає осінь і зараз холодні ночі, особливо біля води і зелених насаджень, тому було прийнято рішення доправити теплий одяг для наших бійців, щоб не чекати, коли на голову впаде сніг, щоб тепло підготуватися до всього», - зазначив він.
Раніше в РНБО повідомили, що кількість жертв з розстріляної бойовиками з «Градів» колони мирних жителів сягає десятків.
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