Тимчук: Силовки ведуть бої за утримання позицій в районі Савур-Могили
08:35, 19 серпня 2014Політика
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Силовки ведуть бої за утримання позицій в районі Савур-Могили.
Тимчук: Силовки ведуть бої за утримання позицій в районі Савур-Могили / скріншот Youtube
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожУкраїнські військові відбивають контратаки бойовиків біля Савур-Могили
"У прикордонних районах (сектор»Д») тривають оборонні бої за утримання позицій в районі Савур-Могили", - зазначив експерт.
Він також повідомив, що сили АТО проводять рейдові дії в районі населеного пункту Благодатне і організовують блокпости і опорні пункти з метою запобігання поставок терористам поповнення у вигляді найманців і техніки з Росії.
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