Тимчук: Силовки ведуть бої за утримання позицій в районі Савур-Могили

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожУкраїнські військові відбивають контратаки бойовиків біля Савур-Могили

"У прикордонних районах (сектор»Д») тривають оборонні бої за утримання позицій в районі Савур-Могили", - зазначив експерт.

Він також повідомив, що сили АТО проводять рейдові дії в районі населеного пункту Благодатне і організовують блокпости і опорні пункти з метою запобігання поставок терористам поповнення у вигляді найманців і техніки з Росії.